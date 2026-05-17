Osnivač i kreativni direktor "Granda", Saša Popović, umro je 1. marta nakon borbe sa opakom bolešću, a njegov odlazak je pogodio sve one koji su ga poznavali.

Sada su se u jednoj emisiji, posle mnogo godina, pojavili Milan Dinčić Dinča, Nemanja Stevanović i Dušan Svilar.

Oni su pre 18 godina otpevali numeru "Rode će se opet vratiti" koju je komponovao Saša Popović , a koja je obeležila njegov odlazak.

Deo ove pesme otpevao je i Milan Stanković, a voditeljka Vesna Milanović otkrila je u emisiji da su pokušali da stupe u kontakt i sa njim koji je već dugo u medijskoj ilegali.

- Pesma "Rode će se opet vratiti" obeležila je odlazak Saše Popovića i jako mi je drago što su njih trojica pristali da budu naši gosti. 18 godina je prošlo od kada su se oni takmičili, to je bilo 2007. godine. Jako popularna ekipa "Zvezda Granda" - rekla je Vesna i otkrila da su pokušali da kontaktiraju Milana:

"Nije bio dostupan da se čujemo sa njim"

- Moram da kažem da na broj telefona Milan Stanković nije bio dostupan da se čujemo sa njim i da ga pozovemo u emisiju. Žao nam je zbog toga, ali poštujemo naravno njegovu odluku da ne želi da gostuje u emisijama.

