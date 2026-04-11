Pevač Milan Stanković nakon višegodišnje pauze odlučio je da se vrati na muzičku scenu i ponovo obraduje publiku.



Iako ga dugo nije bilo u javnosti, interesovanje za njegov život i karijeru nije jenjavalo.

Kako prenose domaći mediji, novi album Milana Stankovića je spreman, a pevač, koji trenutno živi od privatnog biznisa, planira da ga objavi na jesen.

Reč je o materijalu na kojem je radio duži vremenski period, pažljivo birajući pesme i zvuk kojim želi da se predstavi publici nakon pauze.

Tokom godina provedenih daleko od reflektora, o Stankoviću su kružile brojne priče. Pisalo se da je želeo da se zamonaši, često je obilazio manastire i vreme posvećivao duhovnom miru, što je dodatno podgrejalo spekulacije da bi mogao potpuno da napusti estradu. Ipak, on se tim povodom nikada nije konkretno oglašavao, pa su ove informacije ostale na nivou nagađanja.

Sada, čini se, Milan okreće novu stranicu. Kako se navodi, pevač je na novom albumu radio dugo i posvećeno. Njegov povratak mnogi vide kao jedno od najvećih iznenađenja na domaćoj estradi ove godine, a ostaje da se vidi da li će novi album nadmašiti očekivanja vernih fanova koji su ga sve vreme čekali.Sem fanova, koji nikad nisu odustali od njega, i kolege su ga molile da se vrati na estradnu scenu.

Pevačica Vesna Zmijanac priznala je da već godinama ubeđuje Stankovića da snimi album, kojem prognozira svetsku karijeru. Milanova bivša devojka i koleginica Rada Manojlović u više navrata je istakla da pati što Stanković nije deo javne scene, ali želja će joj se uskoro ostvariti.

BONUS VIDEO: