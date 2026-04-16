Ministar finansija Srbije Siniša Mali započeo je radnu posetu Vašingtonu, gde učestvuje na prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, na kojem se raspravlja o ključnim ekonomskim izazovima sa kojima se suočava svet.

Nakon održanih sastanaka, Mali je istakao da se ovogodišnje zasedanje razlikuje od prethodnih, jer se globalna ekonomija nalazi u jednoj od najtežih kriza još od završetka Drugog svetskog rata.

„Ovo je najveća kriza sa kojom se svetska ekonomija suočava još od Drugog svetskog rata. Cene nafte i gasa su drastično porasle i sada cela svetska ekonomija pokušava da pronađe odgovor na tu situaciju“, rekao je Mali.

On je naglasio da brojne države imaju ozbiljne poteškoće u suočavanju sa naglim rastom cena energenata, što dodatno podstiče inflaciju širom sveta.

„Svi pokušavaju da odgovore na ovaj rast cena koji direktno utiče na inflaciju. Na tržištu nema dovoljno nafte, a uskoro može doći i do nestašice gasa. Pojedine zemlje već upozoravaju da bi mogle imati problema čak i sa snabdevanjem hranom“, naveo je ministar.

Kako je dodao, globalno tržište je ozbiljno poremećeno i suočava se sa velikim neizvesnostima.

Uprkos tome, Mali ističe da se Srbija u takvim okolnostima snalazi bolje od mnogih drugih zemalja.

„Naše finansije su stabilne, a zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici i formiranim rezervama, imamo dovoljno goriva i gasa. U takvim uslovima uspevamo da održimo stabilnost“, poručio je Mali.