Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković saslušan je u podgoričkoj policiji zbog, kako se navodi, izvođenja pesama na crkvenom saboru u Pljevljima.

U znak protesta, on je u policiju došao sa guslama, poručujući da se radi o apsurdnom postupku i ograničavanju slobode izražavanja.

Dajkoviću se na teret stavlja pevanje pesme o vojvodi Pavlu Đurišiću, kao i izvođenje, kako se navodi, srpskih rodoljubivih i epskih pesama koje se decenijama i vekovima izvode u čast predaka koji su se, prema navodima, borili za slobodu Crne Gore protiv osmanskih okupatora i osvajača.

- U znak protesta, ali i kao simboličan odgovor na apsurd čitavog postupka, Dajković je u policiju došao sa guslama, imajući u vidu da su upravo gusle i pevanje uz njih postali predmet sumnje i osnov za policijsko postupanje - ocenjeno je u saopštenju.

Nakon davanja izjave, Dajković je poručio da, kako tvrdi, postupak njegovog saslušanja predstavlja dokaz šire društvene i političke atmosfere u kojoj deluje.

- Ovo je najbolji dokaz da živimo u savremenom Golom otoku, u atmosferi komunističkog logora koji je bio prisilni dom za hiljade ljudi iz Crne Gore samo zato što su mislili drugačije od onoga što je nalagala Komunistička partija na čelu sa Josipom Brozom Titom - kazao je on.

On je ocenio da se u 2026. godini, u državi koja teži članstvu u Evropskoj uniji, na saslušanje pozivaju građani zbog pevanja pesama o srpskim junacima i tradiciji, što, kako je naveo, predstavlja pokazatelj u kakvom društvenom i političkom ambijentu se živi.

- Srpski narod u Crnoj Gori je narod dubokog korena i slavne istorije. Mogu da pokušavaju da nas ospore, mogu nas pritiskati, mogu pokušavati da nas preimenuju i prećute, ali jedno moraju znati - Srbi se sebe ne odriču. Dok je srpskog imena biće i gusala i pesme i slobodnog glasa našeg naroda - zaključio je Dajković.