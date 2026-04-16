Teška saobraćajna nesreća dogodila se na železničkom prelazu u Slovačkoj, kada je putnički voz udario u kamion koji se našao na šinama. U sudaru je poginuo vozač kamiona, dok je povređena 21 osoba, saopštile su nadležne službe za hitne intervencije.

Do nesreće je došlo u četvrtak, neposredno pre 9.15 časova, na prelazu koji je bio obezbeđen svetlosnom signalizacijom, ali bez rampi, navodi se u saopštenju policije.

Prema prvim informacijama, kamion je ušao na prelaz u trenutku kada je kroz to područje prolazio voz koji je saobraćao na relaciji između jugozapadnog slovačkog grada Dunajska Streda i Komarna, grada koji se nalazi u blizini granice sa Mađarskom.

Nakon silovitog udara, voz je iskočio iz šina, što je dodatno otežalo situaciju na terenu.

Policija je saopštila da je mašinovođa reagovao odmah po uočavanju opasnosti, ali uprkos brzoj reakciji, sudar nije mogao da bude izbegnut.