Pevači često govore o krađi bakšiša, koja se dešava na nastupima.

Sada je društvenim mrežama počeo da kruži snimak sa nastupa Saše Matića, na kojem se vidi kako gitarista uzima bakšiš i stavlja ga sebi u džep.

Dok je Matić izvodio je pesmu "Ruzmarin", a u jednom trenutku kamera je snimila kako gitarista sa klavijature uzima 1.000 dinara bakšiša, prebacuje u drugu ruku i potom novac stavlja u zadnji džep.

Komentari su se nizali neverovatnom brzinom, a ljudi bu bili zgroženi postupkom gitariste.

