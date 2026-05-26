Slovenačka pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija pod pseudonimom Senidah, održala je tri spektakularna koncerta u Sava Centru i okupila brojnu publiku, a mnogima je zapala za oko činjenica da je bilo svega nekoliko kolega.

Nakon završenog poslednjeg druženja sa publikom Senida je pred našim kamerama sumirala utiske, te otkrila da ni sama nije želela da koleginice i kolege zauzimaju mesta u prvih redovima. Kako nam je otkrila, napravila je samo jedan izuzetak i ne kaje se zbog svoje odluke.

- Uživala sam sve tri večeri, ne znam koja noć mi je bila bolja. Predivno sam se provela, publika ovde je fenomenalna. Energija, reakcije na pesme, ma oduševljena sam. Videla sam dvoje kolega, nisam nikog drugog! Mariju Šerifović sam videla, njoj sam ja dala kartu, znam da je došla sa Jovanom Pajoć - rekla je Senidah, pa dodala:

- Zašto su fanovi u prvom redu? Pa, zašto bi kolege bile u prvom redu? Neka idu u VIP, tamo daleko negde, mnogo je lepše da fanovi budu blizu. Treba mi da vidim i osetim raspoloženje od njih! Da li je neko izostao od kolega jer nije mogao u prvi red? Stvarno me ne zanima - kazala je potom ona.

Kako nam je dalje otkrila, iako nije često u kontaktu sa kolegama, pravi izuzetak kada su u pitanju dve velike zvezde.

- Čula sam se sa Dinom Merlinom, poželeo mi je sreću pred koncerte. Sa Lepom Brenom se nisam čula, iako smo prethodno sarađivale - istakla je ona pred našim kamerama.

Budući da je u poslednjem periodu zauzeta poslovnim obavezama, zanimalo nas je kakva je situacija na njenom ljubavnom polju.

- Aktivna sam na društvenim mrežama, pa lako ulazim u komunikaciju. Pišu mi žene, pišu, mada se samo one – zaključila je pevačica kroz smeh pred našim kamerama.

"Jakov me je zvao za duet"

Senida nam je otkrila da ju je mlađi kolega Jakov Jozinović kontaktirao kako bi joj ponudio saradnju.

- Jakov Jozinović me je kontaktirao za duet. Nismo se još ništa dogovorili, al' biće. Želim da pripremim još nešto posebno za sledeći koncert, ubaciću nešto što nismo imali dosad. Posle toga ću se posvetiti ostalim stvarima. Verujem u to da će sve biti dobro jer je emocija moj najveći adut. Ne bih se menjala ni sa kim - kazala je pevačica.

