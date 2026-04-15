Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug, Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su, preduzimajući aktivnosti u cilju otkrivanja krivičnih djela zelenaštvo, zajedno sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bar i Stanice granične policije Ulcinj, izvršili pretrese na više lokacija, oduzeli oružje, vozila, sredstva za komunikaciju i slobode lišili tri osobe koje se sumnjiče za krivično djelo zelenaštvo, od kojih jedna i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Pretresi i oduzeto oružje

„Pretresom prostorija koje koristi G.D. (43) pronađen je i oduzet pištolj marke “Beretta” sa dva komada municije u okviru, u ilegalnom posjedu, putničko motorno vozilo marke BMW, kao i sredstvo za komunikaciju. G.D. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo u vezi sa krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Zatim, pripadnici policije su izvršili pretres prostorija koje koristi operativno interesantno lice D.M. (32) od kojeg je prethodno oduzeto vozilo koje će biti predmet daljih provjera krivično pravne istrage. On je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo“, navode u saopštenju.

Treća osoba lišena slobode

Takođe, pretres je izvršen i kod lica Lj.T. (43) i od njega su oduzete dvije lovačke puške, putničko motorno vozilo marke Range Rover, kao i sredstvo za komunikaciju, navode iz UP i dodaju da je on takođe slobode lišen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo.

Sumnje na prijetnje i protivpravnu korist

„Sumnja se da su navedena lica izvršila krivična djela koja im se stavljaju na teret na način što su u kontinuitetu, uz prijetnje po život i tijelo oštećenog, koristeći njegove teške imovinske prilike i nuždu, ugovarali i obezbijedili nesrazmjernu imovinsku korist za sebe. Oni će u zakonom predviđenom roku uz krivične prijave biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost. Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti usmjerene na lica koja se bave ovom nezakonitom aktivnošću u cilju njihovog procesuiranja i osiguravanja stabilnog stanja bezbjednosti u društvu“, zaključuje se u saopštenju.

