Poznata slovenačka pevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah (41) održala je večeras prvi u nizu koncerata u beogradskom Sava Centru.

Među prvima je na događaj stigao glumac Slaven Došlo (35), koji je bio vidno dobro raspoložen, pa je pred pripadnicima sedme sile pozirao i bez ustručavanja se fotografisao.

Senida je publici priredila veče za pamćenje, dok je od samog početka koncerta vladala uzavrela atmosfera u dvorani.

Prvi red bio je rezervisan isključivo za fanove, dok poznate ličnosti nisu imale posebno mesto.

Pevačica je nastupala bosa na sceni, dok je Sava Centar bio potpuno ispunjen publikom.

Slaven se pojavio u crno-braon odevnoj kombinaciji, a detalji sa lica mesta zabeleženi su u video-snimku sa događaja.

Otvorila dušu o problemima

Inače, ona je nedavno govorila i o tome kako se ponaša u trenucima kada joj je teško, ističući potrebu za samoćom i povlačenjem.

-Volim da sam sama, volim da sam sama i kad sam srećna i kad sam nesrećna, kad mi je teško, ali nekako volim da pobegnem od problema, eto, tako ću da kažem. Putujem, ali to je problem, to je bežanje. Mislim da će mi biti lakše kada pobegnem u drugu zemlju na 2–3 dana, ali to te snađe i tamo - navela je pevačica za Telegraf.








