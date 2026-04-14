Lideri Kine i Španije su se u utorak obavezali da će raditi na zaštiti multilateralizma u vreme sukoba, uključujući rat u Iranu, a kineski predsednik Si Đinping je rekao da zemlje treba da se "suprotstave svetskom nazadovanju ka zakonu džungle".

Si je rekao da treba "zajednički da štite istinski multilateralizam", da ojačaju komunikaciju i da blisko sarađuju, tokom prijema za španskog premijera Pedra Sančeza u Velikoj narodnoj sali.

Sančez se složio i rekao da Kina i Španija "mogu da doprinesu pronalasku rešenja brojnim trgovinskim tenzijama koje postoje, geopolitičkim poteškoćama i kompleksnostima današnjeg sveta, ratovima, ekološkim i socijalnim izazovima sa kojima se svet suočava".

Sančezu je ovo četvrta poseta za nešto više od tri godine drugoj najvećoj svetskoj ekonomiji. Španija želi da ojača političke i trgovinske veze. Poseta dolazi u trenutku kada se Sančez suočava sa zategnutim odnosima sa SAD zbog svog protivljenja ratu u Iranu.

Kina ključna za okončanje rata

Kasnije, tokom konferencije za novinare, Sančez je rekao da je Kina jedini globalni akter koji može da pomogne da se okonča rat u Iranu i na drugim mestima, poput Ukrajine.

"Veoma mi je teško da pronađem druge sagovornike, osim Kine, koji mogu da reše ovu situaciju u Iranu i Ormuskom moreuzu", rekao je Sančez, pozivajući azijskog giganta da učini više na diplomatskom frontu.

Sančez je bio jedan od najglasnijih evropskih kritičara vojnih akcija SAD i Izraela na Bliskom istoku. Njegova vlada je nedavno proglasila svoj vazdušni prostor zatvorenim za američke avione koji se koriste u ratu u Iranu i rekla da ne dozvoljava SAD da koriste zajednički upravljane vojne baze na jugu Španije za akcije vezane za rat.Podsetimo, kineski predsednik Si Đinping izneo je ranije predlog u četiri tačke za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku.

Predlog uključuje poštovanje principa mirnog suživota, poštovanje principa nacionalnog suvereniteta, poštovanje principa međunarodnog prava i usklađivanje razvoja i bezbednosti, navodi agencija Sinhua.

Prema navodima kineske agencije, Si je ovaj predlog izneo tokom sastanka u Pekingu sa ključnim zvaničnikom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prestolonaslednikom Abu Dabija, šeikom Kalidom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Sančez zna šta želi da postigne sa Kinom

Jedan od ciljeva Sančezovog putovanja je pronalaženje načina za smanjenje trgovinskog jaza sa Kinom. Rekao je da je, nakon što je pokrenuo pitanje sa Sijem, osetio "razumevanje i spremnost da radi na postizanju te ravnoteže".

Sančez je rekao da će Španija potpisati 19 sporazuma, od kojih 10 ekonomskih, uključujući neke za proširenje pristupa španskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Kini i povećanje izvoza.

"Trenutni trgovinski disbalans između Evrope i Kine, i između Španije i Kine, je preteran i moramo učiniti sve što je moguće da to ispravimo", rekao je premijer Španije.

On je dodao da Kina mora da vidi Španiju i Evropu kao mesto za ulaganje.

