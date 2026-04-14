Pevačica Edita Aradinović doživela je veliku neprijatnost na nastupu u Čačku kada je bačen suzavac u klubu gde je nastupala.

Sada se oglasila na svom Instagram profilu i otkrila u kakvom je stanju nakon nemile scene.

- Ljudi, hvala svima na brizi, sve je u najboljem redu. Sišla sam sa bine odmah nakon što su poprskali suzavac, sreća. Hvala na predivnim porukama da vam je bilo lepo, videćemo se ponovo u drugačijim okolnostima - napisala je Edita.

"Žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna"

Podsetimo, da nesreća bude veća, pre nego što je pevačica stigla na nastup pukla joj je guma na automobilu, nakon čega se požalila na društvenoj mreži Instagram.

- Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma. To neće pokvariti moje raspoloženje da pokidamo u Čačku - napisala je Edita Aradinović na Instagram storiju, gde je dodala i selfi našalivši se uz poruku:

- Čekajući najjače vulkanizere u gradu, razmišljam da mi neki od njih bude kum.

Samo nekoliko sati kasnije bačen je suzavac u klubu, zbog čega je Edita morala da prekine nastup.

- Čačani, žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna koji je prsnuo suzavac. Taman sam se zagrejala i spremala da napravimo haos, lom i belaj, ali biće prilike neki drugi put! Drago mi je da sam osetila vašu energiju i videla neke drage ljude - napisala je Edita Aradinović.

