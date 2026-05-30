Pesnik Božidar Vasiljević, umro je u 75. godini. Njegovim odlaskom srpska književnost izgubila je stvaraoca koji je ostavio neizbrisiv trag u odrastanju mnogih generacija.

Božidar Vasiljević je rođen 1951. godine u Jasenovu. Tokom svog izuzetno bogatog stvaralačkog veka, posvetio se pisanju poezije, proze i pesama za decu, a njegova dela su objavljivana u brojnim uglednim časopisima. Iza sebe je ostavio veliki broj knjiga, dok je njegovo stvaralaštvo sa ponosom zastupljeno u brojnim antologijama za decu i odrasle, ali i u školskoj literaturi.

Pisao sa dubokim razumevanjem dečje duše

Kako je istaknuto u objavi časopisa "Zmaj", Vasiljević je pripadao onom retkom kovu ljudi koji su istinski razumeli da dečja književnost nije "mala” književnost, već predstavlja jedan od najosetljivijih i najvažnijih temelja naše kulture.



Posebno važno mesto u njegovom životu i karijeri zauzimala je upravo veza sa ovim časopisom. U poslednjem štampanom broju "Zmaja" iz 2004. godine, Vasiljevićevo ime se našlo u impresumu na poziciji dežurnog operativnog urednika.

Njegovi stihovi nalazili su direktan put do srca čitalaca jer je pisao sa dubokim razumevanjem dečje duše i uz bezrezervno poštovanje prema književnoj umetnosti. Kroz njegove pesme preplitali su se igra, duh i vedrina, dok je svojim pažljivim pogledom u malim stvarima umeo da prepozna velike životne istine.

Redakcija časopisa "Zmaj” oprostila se od svog nekadašnjeg urednika uz neizmernu zahvalnost. Istakli su da je njegov životni rad bio posvećen jednoj od najplemenitijih misija – da deci u nasleđe ostavi lepšu reč, bolju misao i svetliji trag.

