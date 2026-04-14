Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da zapadne zemlje primenjuju različite metode mešanja u unutrašnje poslove drugih država, koristeći, između ostalog, prakse izbornog neokolonijalizma.

"Danas se države globalnog Zapada, takozvane svetske manjine, aktivno mešaju u unutrašnje poslove drugih zemalja", rekao je Lavrov u video-obraćanju na otvaranju Međunarodne naučno-praktične konferencije o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa, organizovane u okviru centra "Rusija", prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, Zapad koristi različite instrumente za ostvarivanje svojih ciljeva - od podsticanja obojenih revolucija do primene sile i direktnih oružanih intervencija.

Posebno mesto u tom nizu zauzima takozvani "izborni neokolonijalizam", koji, kako je Lavrov istakao, predstavlja skup mehanizama i praksi usmerenih na to da se "izobliči slobodno izražavanje volje građana i njegovi rezultati".

Drugi metod koji je Lavrov pomenuo jeste „sprovođenje neobjektivnog, pristrasnog spoljnog posmatranja, čiji se rezultati zatim putem angažovanih medija predstavljaju kao konačno mišljenje celokupne ili većeg dela međunarodne zajednice".

U Moskvi je danas otvorena Međunarodna naučno-praktična konferencija o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa.

Konferencija okuplja više od 150 eksperata iz 60 zemalja svih makroregiona sveta, uključujući predstavnike ruskih i stranih izbornih tela, izvršne vlasti, NVO, parlamentarce, partijske funkcionere, aktiviste za ljudska prava i novinare.