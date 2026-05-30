Pevač Sloba Vasić neko vreme je proveo na klinici "Laza Lazarević", nakon što se desio incident na aerodormu, kada je hteo da uđe u avion pod dejstvom alkohola.

Uz Slobu je sve vreme bila supruga Jelena, koja je sada progovorila o nemiloj situaciji i njegovom boravku u bolnici.

Slobina žena Lela je rekla kako je pevač potražio pomoć nakon što mu je pozlilo.

- Niko njega nije bukvalno izbacio, odveo u neku ustanovu. On je posle incidenta na aerodromu došao kući i njemu je pozlilo, pose toga svega. On ima problem sa anksioznošću, njemu je pozlilo, skočio mu je pritisak, nije se dobro osećao, zna šta je uradio. Onda je otišao u Urgentni centar gde su ga primili, pregledali, zatim na VMA, a onda je odlučio da potraži stručnu pomoć, konkretno za anksioznost i te napade panike. Laza Lazarević je u tom momentu dežurna klinika - rekla je Lela, a onda se Sloba nadovezao:

- Da je bila bilo koja druga dežurna klinika, ja bih tamo otišao. U svakom slučaju ja sam otišao u ustanovu koja je zadužena za pružanje pomoći ljudima poput mene u tom momentu. Ja sam se tamo javio zato što mi je bila potrebna pomoć, ne zato što mi je bilo lepo. Svako treba da ode da se javi, ako ima problem - rekao je Sloba Vasić.

Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Posle drame na aerodormu ugasio telefon Sloba kaže da je ugasio telefon kada je situacija počela da se rasplinjuje, a nedugo zatim je imao i svoj prvi nastup nakon svega.

- Moram da kažem da taj incident koji se desio, desio se. Ugasio sam telefon tada čim se to desilo i počeo sam da se borim sam sa sobom, i dolazimo do "Laze Lazarevića", to je javna ustanova, gde svi treba da se jave. - Ja sam odlučio sam sa sobom da odem tamo, da kažem šta mi se desilo, i da poradim na sebi. - Veoma sa zahvalan svojoj supruzi, u ovim najtežim trenucima, ona je imala veliki pritisak medija, a ona je sve vreme bila uz mene, posećivala me i moji prijatelji i moje kolege. Svima sam zahvalan, ali moram da kažem poruku svima, nije sramota da se potraži pomoć, to je samo pomoć za vas. Ja moram da kažem da ja više ne pijem, ostavio sam alkohol, ja imam porodicu i moram njoj da se posvetim.

