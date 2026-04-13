Pevačica Edita Aradinović, koja je u blagoslovenom stanju, sinoć je održala nastup u Čačku, kada je došlo do neočekivane situacije u klubu kada je bačen suzavac.

Nezgode su počele već na putu do Čačka,kada je Editi pukla guma na automobili, zbog čega je morala da napravi pauzu, a o svemu se požalila svojim Instagram pratiocima.

- Treći put za mesec ipo dana mi je pukla guma. To neće pokvariti moje raspoloženje da večeras pokidamo u Čačku - napisala je Edita Aradinović na Instagram storiju, gde je podelila i selfi uz poruku:

- Čekajući najjače vulkanizere u gradu, razmišljam da mi neki od njih bude kum - našalila se Edita.

Samo nekoliko sati nakon toga, neko je prsnuo suzavac u klubu, zbog čega je Edita morala da prekine nastup.

- Čačani, žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna koji je prsnuo suzavac. Taman sam se zagrejala i spremala da napravimo haos, lom i belaj, ali biće prilike neki drugi put! Drago mi je da sam osetila vašu energiju i videlan eke drage ljude - napisala je Edita Aradinović.

Raskinula vezu sa ocem svog deteta

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre - objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

- Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva - iskreno je priznala Edita.

