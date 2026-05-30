Na njemu se vidi sveštenik kako izlazi iz jedne kuće i pokušava da pređe dvorište — ali mu to ne polazi baš lako za rukom.

Scena koja je podelila internet

Vidno raspoložen, a po mišljenju mnogih i pod dejstvom nešto veće količine rakije, sveštenik se teturao po dvorištu pokušavajući da održi ravnotežu. U jednom trenutku zamalo nije oborio ženu koja mu se našla na putu, dok su prisutni sa strane kroz smeh pratili neobičnu scenu.

Snimak je najverovatnije nastao u Srbiji, a zvuk smeha okupljenih jasno se čuje u pozadini. Za kratko vreme video je postao hit na društvenim mrežama.

Komentari koji su podelili javnost

Ubrzo su počeli da se nižu komentari — od onih šaljivih do onih koji su stali u odbranu sveštenika.

"Ajde, nemojte da ste tako bezdušni — i on je čovek od krvi i mesa, desi se ponekad. Po meni je veći grešnik klinac koji je sve to snimio i odmah okačio na društvene mreže, da se ovde bezbožnici naslađuju", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pažnju usmerili na odbranu sveštenika i kritiku prisutnih.

"Eto kakvi vernici — napili ga, a ni ruku da mu pruže i pomognu. Samo snimaju i smeju se, još bi ga dotukli komentarima", navodi se u jednom od komentara koji je skupio najviše reakcija.

Dobra rakija ili nezgodan trenutak?

Da li je u pitanju bila dobra domaćinska rakija, veselo slavlje ili samo nezgodan trenutak zabeležen kamerom — nije poznato. Jedno je sigurno: snimak je pokrenuo raspravu koja daleko prevazilazi samu scenu iz dvorišta, otvorivši pitanje granice između humora i poštovanja.