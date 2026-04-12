Nakon održanih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, oglasio se i Dragan Đilas koji je poručio da Srbiji želi trenutak koji se večeras desio u Mađarskoj, te bez srama spomenuo korupciju.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić oštro je odgovorila na njegove reči.

-Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali. Pričajte o bilo čemu drugom, samo o korupciji nemojte. Sramota je zbog stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla dok ste vi sticali milione, miliona ljudi koji su morali da spajaju kraj sa krajem sa par stotina evra mesečno dok ste vi gradili imperije. Jednostavno je sramota. Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića - najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo.