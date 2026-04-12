Pevačica Jelena Karleuša prisetila se junačke borbe svoje pokojne majke Divne Krleuše za život, otkrivši na koji način joj je, kao svom najvećem osloncu, davala vetar u leđa i volju da se bori do poslednjeg trenutka.

U potresnim rečima prisetila se njihove bliskosti i bola koji i danas nosi.

-Kada ti ode majka, nemaš kome da se požališ, da pošalješ fotografiju dece, da se pohvališ… Imam oca, ali majka je bila moj stub. Kada je ona otišla, parče srca se odlomilo. Pročitala sam pre nekoliko godina da su naučnici dokazali da na ćelijskom nivou naša majka živi u nama. Divna živi u meni. Kada mi je teško, upalim noćnu lampicu pored kreveta i budem iskrena prema sebi. Za neke manje probleme u životu znam da će kad-tad proći. Ako bih živela tako da svakodnevno mislim o problemima, protraćila bih svoj život - istakla je Jelena.

Voditelj ju je potom upitao da li je prva saznala za bolest svoje majke?

-Da. Na prevaru sam saznala za to. Ona je sve loše uvek skrivala od mene, da se ne bih sekirala. Išla je na biopsiju, tada je gubila kilograme, a rezultate je trebalo da preuzmemo. Šestog dana sam pozvala doktora i rekla mu da meni daju te rezultate. Dobila sam kovertu sa nalazima i tada sam to saopštila mami. Verovala sam da će uspeti da ozdravi, godinama se borila. Nije se borila zbog sebe, nego zbog mene. Obišle smo celu planetu da bih je oporavila. Pred sam kraj, nakon tri godine, rekla sam joj nešto što mislim da joj je bilo važno: "Mama, uživaj u svakom trenutku, budi srećna". Poručila sam joj da bude srećna u svakom trenutku, jer je to svrha svega - ispričala je Karleuša u emisiji "Premijera", završivši u suzama.