Sahrana S. A. (25), mladića koji je ubijen u pucnjavi u Leskovcu, biće održana sutra u 12 časova. Izvršilac jezivog ubistva kako se sunmnja je V. D. (27) iz Leskovca, koji se sumnjiči da je žrtvu najpre ranio na ulici, a potom usmrtio u ugostiteljskom objektu.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, pripadnici policije su, nakon intenzivnog rada, uhapsili V. D. (1999) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.



On se sumnjiči da je noćas oko 1.20 časova najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu S. A. (25), a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je mladić pokušao da se sakrije. Osumnjičeni je ušao za njim u lokal i nastavio pucnjavu, usled čega je S. A. preminuo na licu mesta.



Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva je zadobila više prostrelnih rana.



Nakon izvršenog krivičnog dela, osumnjičeni se udaljio sa mesta događaja, ali je policija ubrzo identifikovala i uhapsila V. D.



Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

BONUS VIDEO:





