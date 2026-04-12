Nakon smrti Ljiljane Marković, supruge pevača Čede Marković, oglasio se njihov sin, Miloš Marković.

Emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio se od majke.

Miloš je uz njenu objavljenu fotografiju ispisao potresne reči, opisujući njihovu bliskost i uspomene koje će zauvek nositi.

- Majčice moja... Više te ništa ne boli... Sad potrči u zagrljaj Boga, pričaj mu gore kako si nas, svoju decu odgajila, kako si mi prenela ljubav prema Beogradu kog si toliko volela, o svojoj ludoj porodici koju si ti okupljala, o tvojim unucima koje si volela više od svega, o mladim ljudima sa kojima si volela da provodiš vreme...

Majčice moja... zahvaljujući tebi ću zauvek voleti miris asfalta Beograda kada se leti ujutru operu ulice, miris Jorgovana i Ljiljana, dobru muziku, tvoje Kraljevo i Ratinu, ritual turske kafe, leto i more, Mikija Jevremovića i Dean Martina, tvoj ćošak gde sediš i čekaš da ti prepričavam uspehe i koncerte na kojima si toliko volela da me gledaš kako pevam prateće... I ceo život će mi biti urezano u glavu dve stvari.

"Ko se voli najviše na svetu? - Miloš i Mama." "Najviše na svetu ne podnosim laž." Putuj, oko moje plavo, svojima u zagrljaj i zagrli mi prababa Desu i Kadivku... i sve one koje si volela a tamo su negde gore... Mi ćemo biti dobro.

Ne brini čuvaću tatu i gnjaviti ga, da bi se tako široko smejala svaki put kad to radim... Hvala ti što si me rodila i disala za mene i moje uspehe. I za sve nas... Što si volela da iznenađuješ drage ljude...

Sad odmori, I nemoj Bogu pričati o svojim mukama... Rodjena na Badnji dan, a otišla u zagrljaj neba na Veliku Subotu, dan pred Uskrs... Božije dete. Hristos Vaskrse. Neutešni, ali srećni što smo te imali i što ćemo te imati u našim srcima. Srešćemo se ponovo svi gore u svetlosti kad za to dodje vreme... i žao mi je što ne voliš ovu pesmu ali mi je volimo i za tebe.... tvoja porodica...

Ljiljana Marković (06.01.1960. - 11.04.2026.) - stoji u objavi sina Miloša Markovića.

