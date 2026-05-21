Kako je objasnila, u braku su deset godina, imaju decu i do sada je sve funkcionisalo normalno. Međutim, u poslednje vreme joj se čini da se suprug promenio i da je iznenada „podetinjio“.

"Rekao je da preterujem"

Žena je navela da je njen muž počeo da sakuplja Panini sličice za Evropsko prvenstvo i da se potpuno uneo u novi hobi.

Telefon mu, kako kaže, stalno zvoni jer razmenjuje duplikate sa drugim ljudima, a ona ima utisak da ju je zbog toga zapostavio.

Kada mu je rekla da joj to smeta, on joj je odgovorio da preteruje i delovao povređeno.

Zato je javno postavila pitanje koje je pokrenulo burnu raspravu:

Da li je normalno da odrastao čovek od 43 godine sakuplja sličice i da li treba da se brinem?

Zašto odrasli muškarci beže u svet Panini sličica?

Stručnjaci sa stranice „Narcis van ogledala“ objasnili su da ovakvo ponašanje ne mora nužno biti razlog za paniku.

Prema njihovom tumačenju, odrasli ljudi često kroz hobije ponovo uspostavljaju kontakt sa „unutrašnjim detetom“, odnosno delom sebe koji voli igru, radost i neopterećenost.

U svetu punom pritisaka, posla, računa i porodičnih obaveza, ovakav hobi može biti način da se osoba opusti i nakratko pobegne od stresa.

Hobi ili problem u braku?

Ipak, stručnjaci naglašavaju da problem nastaje ako hobi počne da narušava odnos, svakodnevne obaveze ili emotivnu bliskost među partnerima.

Drugim rečima, samo sakupljanje sličica nije problem. Problem može nastati ako partner zbog toga potpuno zanemari porodicu, komunikaciju ili zajedničko vreme.

Internet podeljen zbog njenog pitanja

Objava je izazvala brojne reakcije.

Jedni smatraju da žena preteruje i da čovek ima pravo na bezazlen hobi koji ga raduje. Drugi tvrde da je razumljivo što se oseća zapostavljeno ako se muž iznenada potpuno posvetio sličicama.

Mnogi su kroz šalu pisali da „Panini groznica ne bira godine“, dok su drugi priznali da i sami kao odrasli ljudi sakupljaju albume iz nostalgije.