Orban je rekao da su današnji izbori praznik demokratije i zahvalio biračima koji su ga saslušali tokom predizborne kampanje, prenosi dnevnik "Mađar Nemzet".

- Mađarski izborni sistem je najbezbedniji u Evropi. Odluka naroda mora se poštovati - rekao je Orban i dodao da će u slučaju da njegov oponent Peter Mađar dobije više glasova, prihvatiti rezultat i čestitati mu.

Govoreći o značaju ovih izbora, Orban je rekao da su oni veoma važni jer su se promenili međunarodni kontekst i okruženje.

- Vidimo da nas u Evropi čeka velika kriza, ne jedna već nekoliko, koje se akumuliraju. Nijednoj naciji nije lako da pronađe pravi odgovor na ove izazove. Potrebno nam je veliko nacionalno jedinstvo da bismo izdržali energetsku, finansijsku i ekonomsku krizu - poručio je Orban i ponovio da očekuje izbornu pobedu.

U Mađarskoj se danas od 6.00 do 19.00 časova održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

