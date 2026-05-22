Neobična bračna priča jedne žene iz Hrvatske izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama i pokrenula raspravu o muškim hobijima, „krizi srednjih godina“ i granicama u partnerskim odnosima.

Žena, koja je u braku već deset godina, zatražila je savet nakon što ju je zabrinulo ponašanje njenog 43-godišnjeg supruga, koji je u poslednje vreme počeo da se intenzivno bavi sakupljanjem Panini sličica.

Objava, podeljena na Fejsbuk stranici „Narcis van ogledala“, brzo je postala viralna i izazvala brojne reakcije.

„Rekao je da preterujem“

U svojoj objavi, žena je navela da je brak do sada funkcionisao stabilno, ali da se suprug u poslednje vreme čudno ponaša.

"U braku smo 10 godina i moram reći da sve zaista fino funkcioniše među nama. Radimo, brine se o meni i deci. Međutim, u poslednje vreme me brine ponašanje mog supruga, imam osećaj kao da je odjednom podetinjio. Počeo je da sakuplja Panini sličice za Evropsko prvenstvo, zapostavio me na nekoliko dana, a telefon mu stalno zvoni jer sa nekim razmenjuje duplikate. Kada sam mu skrenula pažnju na to, rekao mi je da preterujem. I bio je tužan. Delovala sam grubo. Zanima me da li je normalno da odrasli čovek od 43 godine sakuplja sličice i treba li da se brinem?", stoji u njenoj objavi.

Kako stručnjaci objašnjavaju ovakvo ponašanje?

Stručni tim stranice „Narcis van ogledala“ ponudio je opširno objašnjenje, navodeći da se ovakvi hobiji često mogu posmatrati kao bezopasan oblik opuštanja i vraćanja „unutrašnjem detetu“.

Prema njihovom tumačenju, sakupljanje sličica i slični hobiji mogu predstavljati:

način rasterećenja od svakodnevnog stresa

povratak jednostavnoj, dečjoj radosti i igri

socijalnu aktivnost kroz razmenu i komunikaciju sa drugima

Dodaju da odrasli često teže pronalaze zdrave „ventile“ za stres, pa se ovakve aktivnosti mogu javiti kao oblik emotivnog odmora.

Stručnjaci su ženi poručili i da je normalno što se oseća zapostavljeno, ali da je verovatno reč o prolaznoj fazi koja će se završiti kada se završi sportski turnir i popuni album.

„Bolje sličice nego problemi“

U komentarima ispod objave razvila se žustra, ali i duhovita rasprava. Mnogi korisnici stali su u odbranu supruga, ističući da je hobi potpuno bezazlen u poređenju sa ozbiljnijim problemima u vezama.

– Bolje da skuplja sličice nego žene i čaše – napisala je jedna korisnica.

Drugi su dodali da je bolje imati partnera koji ima hobi nego nekoga ko krije probleme ili vodi dvostruke živote.

Ljudi delili sopstvene neobične hobije

Rasprava je otišla i u drugom pravcu, kada su korisnici počeli da dele lična iskustva i hobije koje i sami praktikuju u odraslom dobu.

Jedna žena je priznala da se i dalje igra barbikama i šije odeću za njih, dok su drugi opisivali slične „dečje“ navike koje im pomažu da se opuste.

Pojedini muškarci su se takođe uključili, opisujući kako i sami skupljaju sličice ili učestvuju u sličnim kolekcionarskim aktivnostima zajedno sa decom.