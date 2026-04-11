Tea Tairović ove godine ima poseban razlog za slavlje, jer će po prvi put obeležiti Vaskrs kao udata žena.

Pevačica, koja je nedavno izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Ivanu Vardaju, otkrila je kako će izgledati praznična atmosfera u njihovom domu i koje običaje neguju.

-Vaskršnje praznike uvek doživljavam kao nešto posebno i lepo, u intimnoj atmosferi, bez gužve i žurbe. Vreme se nekako uspori i tada se posvetim onome što je najvažnije. Kao i uvek, i ove godine ću ga obeležiti u krugu porodice i najmilijih. Volim taj spoj tradicije i radosti koji Vaskrs sa sobom nosi. Porodično se sećamo nekih smešnih stvari iz prošlosti, prepričavamo dogodovštine, smejemo se, a neretko i zapevamo - rekla je Tea.

Progovorila je i o tome ko je zaslužan za vaskršnju trpezu.

-Kod nas je vaskršnja trpeza prava mala čarolija. Najviše zasluga ima moja porodica, ali svi učestvujemo na neki način. Na stolu se obavezno nađu jaja, ali i svi drugi specijaliteti. Zapravo, sve ono što miriše na detinjstvo. Uvek se trudim da dam svoj doprinos, makar kroz dekoraciju i atmosferu - istakla je ona.

Na pitanje ko farba jaja, a ko pobeđuje u kucanju, pevačica je objasnila:

-Farbamo ih zajedno, to je ritual koji ne propuštam. Volim i da eksperimentišem sa bojama i tehnikama, a što se tiče tucanja, i tu sam veliki borac. Ne mogu da kažem da uvek pobeđujem, ali se nikad ne predajem. Baš kao što se nikada ne predajem ni u životu - otkrila je kroz smeh.

Dotakla se i toga da li poštuje običaje i da li često ide u crkvu.

-Poštujem običaje i trudim se da ih negujem koliko god mogu. Vaskrs za mene nije samo praznik, već trenutak kada je porodica na okupu. Čuvarkuća je obavezna i uvek prvo ofarbano crveno jaje koje ostavljamo za tu namenu - priznala je Tairovićeva.

"Dete će doći kada za to bude vreme"

Često se u medijima i javnosti spekuliše o njenoj trudnoći, a ona je sada priznala da li je iznerviraju takva pitanja i polemike o bebi.

-To je pitanje koje, čini mi se, prati svaku ženu čim se uda. Ne nervira me, ali mislim da u životu sve dolazi u svoje vreme. Fokusirana sam na karijeru, koncerte, na ljubav i brak i na sve lepo što to donosi. Zahvalna sam Bogu na svemu što mi je dao i znam da će dete doći kada za to bude vreme - zaključila je ona u emisiji "Premijera".