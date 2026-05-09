Tamara Milutinović doživela je peh čim je kročila na binu prošle noći!

Naime, pevačica je nasmejana i raspoložena pozdravila publiku, a već posle nekoliko trenutaka leva štikla joj je pukla.

Cela se odlomila, a umesto nervoze, Tamara je pokazala koliko je profesionalna i da to neće uticati na njenu nameru da napravi ludu žurku.

Imala je i debeo razlog da bude srećna i raspoložena, s obzirom na to da je lokal u kojem je pevala bio krcat, a publika ju je dočekala aplauzima.

Počela je da se smeje pokazavši svom bendu i saradnicima šta se desilo, a naredna dva sata izdržala je oslanjajući se na platformu, odnosno prednji deo cipele.

Podsetimo, Tamara Milutinović progovorila je o glasinama da se razvodi od fudbalera Darka Jevtića.

