Sedamdeseto jubilarno izdanje "Pesme Evrovizije" održano je u Beču, a pobedu je odnela talentovana i harizmatična Dara Nikolajeva Jotova iz Bugarske sa pesmom "Bangaranga".

Mlada pevačica osvojila je najveći broj glasova stručnog žirija i publike, pa je sa ukupno 516 bodova trijumfovala na prestižnom muzičkom takmičenju.

Srpska pevačica Tea Tairović veoma je popularna u Bugarskoj, zbog čega su brojni fanovi na društvenim mrežama izrazili želju da upravo ona nastupi na proslavi Darine pobede u Sofiji.

Tea se sada oglasila preko svog PR tima i iznela utiske o pobedi bugarske predstavnice.

- Dara je pretalentovana, a ja od srca čestitam Bugarskoj na pobedi. Apsolutno zasluženo. Volela bih da se pojavim u Sofiji - poručila je kratko.

Podsetimo, Tairovićeva je nedavno objavila novi album, a tom prilikom otkrila je da je pesma "Ritam Balkan" prvobitno bila namenjena konkursu za "Pesmu za Evroviziju".

Međutim, kako je objasnila, nije bila upućena u rok za prijavu kompozicija, zbog čega je propustila ovogodišnje takmičenje.

Ko je pobednica Evrovizije?

Dara je rođena 1998. godine u Varni, a veliku pažnju javnosti privukla je još kao sedamnaestogodišnjakinja, kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskoj verziji takmičenja „Iks faktor“.

Nakon uspeha u tom muzičkom šou-programu, njena karijera krenula je uzlaznom putanjom. Potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom Virginia Records i objavila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama dominirao bugarskim top-listama.

Iako iza sebe ima samo dva studijska albuma, "Rodena takava" i "Adhdara", uspela je da ostvari više od 80 miliona pregleda i postane jedna od najpopularnijih mladih zvezda na Balkanu.

Pored uspešne muzičke karijere, od 2021. godine i vokalni trener u emisiji "Glas Bugarske", gde je tokom četiri sezone čak dva puta dovela svoje takmičare do pobede.

Publika ju je imala priliku da gleda i u popularnom šou-programu "Tvoje lice zvuči poznato".

