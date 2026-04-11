U domu Zdravka Čolića caruju žene! Supruga Aleksandra i ćerke Una i Lara spremno dočekuju Vaskrs sa savršen ukrašenim jajima.

Na fotografijama koje je objavila Una vidi se pažljivo dekorisana trpeza, gde su u prvom planu šarena jaja ukrašena cirkonima.

Osim raskošne dekoracije, pažnju je privuklo i posno jelo koje se našlo na stolu, školjke, koje važe za pravi specijalitet. Ovaj izbor mnogi su okarakterisali kao spoj tradicije i luksuza, jer iako su posne, školjke se često vezuju za finiju kuhinju i posebne prilike.

Una je ovim potezom pokazala kako izgleda spoj porodične topline, vere i luksuza, a njena objava izazvala je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

"Nisam želeo da radim na Veliki petak"

Najpoznatiji pevač na teritoriji Balkana, Zdravko Čolić tokom cele godine vredno nastupa na koncertima širom sveta, ali za njega su praznici ono doba godine koje posvećuje porodici.

- Vaskrs je dan radosti i mislim da ljudi treba to da poštuju. Jednom su mi organizovali koncert na Veliki petak, ali sam odbio. Nisam želeo da radim, mislim da na taj dan ne bi trebalo da se radi - bio je jasna pevač pre nekoliko godina.

Porodična trpeza, ofarbana jaja, supruga i dve ćerke, pevaču je dovoljno da bi sa užitkom proveo praznik.

