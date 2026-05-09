Zdravko Čolić je rođen u Sarajevu, te ga mnogi smatraju Bosancem, a on je zapravo čist Hercegovac, budući da su mu i otac i majka poreklom iz ove regije.

Njegova očevina nalazi se u hercegovačkom selu Vlahovići kod Ljubinja, gde stara kamena kuća njegovih predaka odoleva vremenu, dok je sam pevač nedavno promenio adresu u Beogradu, prodavši vilu za više od milion evra kako bi osigurao mir za svoju porodicu.

Selo Vlahovići, udaljeno 15 kilometara od Ljubinja, nekada je brojalo na hiljade stanovnika, imalo crkvu i školu, dok danas u njemu živi svega dvoje starijih meštana i Čolin rođak Milivoje Čolić. Upravo je Milivoje novinarima pokazao staru kamenu kuću u kojoj su rođeni Zdravkov otac Vlado i deda Dušan. Iako je obrasla u travu i korov, a jedna strana i krov su se skoro urušili, kuća sa originalnim vratima i katancem ponosno stoji i odoleva vremenskim neprilikama i zemljotresima. Prema rečima rođaka, Čolići su za vreme Turaka bili kneževi koji su upravljali selom, a poslednji knez bio je pevačev pradeda Šćepan.

- Evo, ovo je kuća. Tu je rođen Vlade. Ovo je, vidi se, turska gradnja. Knez sela je bio u ovoj kući. Čola ti je od te familije, od poslednjeg kneza iz sela... Ulazilo se sa gornje strane, dole je bila stoka, gore je čeljad spavala. Šćepan je bio poslednji knez Čolića, to je Zdravkov pradeda. Čola ti ovde nije rođen, on je jednom došao, bio pre deset godina s bratom. Deda mu se iselio u Topolovac, a Vlado, njegov otac, bio je u Sarajevu u policiji. Nisam ni siguran da Zdravko veruje da je odavde - rekao je.

