U poruci stoji:

"Ponosan na Srbiju i sve što smo zajedno izgradili i uradili. Neophodno nam je jedinstvo da još snažnije idemo napred!"

Prethodno, predsednik Vučić uputio je juče vaskršnju čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu i svim pravoslavnim vernicima, koji Vaskrs slave po Julijanskom kalendaru u kojoj je poručio da u vremenu kada nerazumevanje i rat potresaju svet na raznim meridijanima i kada Srbija trpi različite pritiske, neprolazna poruka Vaskrsa naročito je važna.

"Praznik pobede života i simbol neprekidne obnove čoveka i zajednice snažno nas inspiriše da, poput naših slavnih predaka čijoj se plemenitosti i hrabrosti divimo, ostanemo istrajni na putu opredeljenja za svet mira, istinske pravednosti i dubokog čovekoljublja", baveo je Vučić, navodi se u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Naglasio je i da su u radosti Vaskrsa, naše misli i molitve i danas posvećene srpskom narodu širom sveta, a posebno na Kosovu i Metohiji.

