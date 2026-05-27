Već nedeljama društvenim mrežama kruže teorije o tome da voditelj Darko Tanasijević poseduje tajne dokaze koji bi mogli da raskrinkaju glavne aktere „Elite“, Asmina Durdžića i Staniju Dobrojević.

Tanasijević je konačno rešio da stane na put nagađanjima i javno priznao šta se zapravo nalazi u memoriji njegovog telefona, dok ga rijaliti učesnici svakodnevno koriste kao štit u verbalnim duelima.

Na društvenim mrežama i u grupama koje prate rijaliti stalno se provlači priča da ti u telefonu čuvaš ključne dokaze protiv Asmina i Stanije. O čemu se tu radi? Da li ti dokazi uopšte postoje i kada planiraš da ih obelodaniš?

- Učesnici me često zloupotrebljavaju i koriste moje ime u svojim verbalnim duelima. Aneli kaže: „Eto, Darko ima sve dokaze, on je video“, a onda to isto ponovi i Asmin: „Darko, ti znaš, ja sam ti poslao.“ A kada pogledaš, za jednu te istu stvar nude potpuno različite „dokaze“. Moj telefon je prepun, konstantno moram da doplaćujem iCloud memoriju. Imam na stotine skrinšotova, video-klipova, skrin-rekordinga i audio-poruka, kako Anelinih, tako Stanijinih i Asminovih. Često to pregledam, upoređujem, pa na osnovu toga osmišljavam i pitanja. Ipak, moram da naglasim da je većina tih stvari koje posedujem zapravo već izašla na portalima i društvenim mrežama u periodu kada je to bilo najaktuelnije - izjavio je Darko za Alo.

Mnogi gledaoci i ukućani smatraju da Maja Marinković zapravo nije previše zaljubljena u Asmina, već da se uhvatila za tu priču jer joj osigurava mesto glavnog aktera u rijalitiju. Kakvo je tvoje mišljenje o tome?

- Postoji hemija, postoji strast, to vidimo i po njihovim intimnim odnosima. Ali da se ona sad nešto naročito zaljubila – ne mislim da je to još uvek taj nivo. Znam kako se Maja ponaša kada potpuno „odlepi“ za nekim. To ne znači da se emocija neće razviti u tom smeru. Konstantna bliskost i provođenje vremena u zatvorenom prostoru zbližavaju ljude, a ono što ih još više učvršćuje jesu zajednički neprijatelj i zajednički problem. Kada imaju zajednički front, oni se drže zajedno, u početku možda iz interesa ili zajedničkog cilja, a iz toga kasnije može da se rodi stvarna emocija. Pred nama je još nekoliko meseci, pa ćemo videti šta će nam pokazati - rekao je Darko za Alo, a u nastavku pogledajte šta je još rekao: