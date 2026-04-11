Aleksandar Aca Sofronijević postao je otac prelepe devojčice Tare, a porođaj supruge Kosane prošao je u najboljem redu.

Čuveni harmonikaš ništa nije prepustio slučaju, te je za naslednicu osim beb-opreme našao i neodoljivu nalepnicu za automobil koju je odmah uslikao i šaljivo objavio na društvenoj mreži Instagram, gde su se danima nizale čestitke na račun novog člana porodice.





Inače, Sofra se prethodno oglasio na Instagramu gde je istakao koliko je ponosan na suprugu Kosanu koja mu je podarila ćerkicu.

- Danas, na Blagovesti,07.04.2026 stigla nam je najlepša vest koju život može da podari. Postali smo roditelji jedne male Tare. Hvala Bogu na ovom blagoslovu i daru koji je obasjao naš dom i naše živote. Hvala mojoj hrabroj supruzi na snazi i ljubavi, ti si moj heroj! Svakome od vas želim da oseti ovu neopisivu sreću bar jednom u životu. Dobrodošla Tara srce naše lepo, najlepše. Zauvek ću pamtiti taj pogled danas i nas prvi dodir i njen prvi osmeh. Hvala Bogu i svetom Vasiliju. Hvala svima na lepim željama i čestitkama - napisao je Aca.

Ćerki dao ime Tara

Kosana i Sofra su ćerki odlučili da daju ime Tara. Ime Tara je popularno žensko ime sa više značenja: na sanskrtu znači „zvezda“ ili „spasiteljica“, u keltskoj tradiciji označava „brdo“ ili „kulu“ (sedište kraljeva), dok se u našim krajevima najčešće vezuje za planinu i reku Taru, simbolišući lepotu, snagu i prirodu.

