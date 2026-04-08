Aleksandar Sofronijević postao je otac devojčice Tare.

Supruga poznatog harmonikaša, Kosana, porodila se na Blagovesti, a Sofronijević je pojavio pred medijima povodom prvog solističkog koncerta Milančeta Radosavljevića.

Sada je otkrio da se raznežio kada je prvi put video ugledao naslednicu.

- Osećam se fenomenalno. Presrećan sam. Celi dan sam plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan. Prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Istopio sam se, kao jaje kad razbiješ na tiganj. Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba. Porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram, rekao je Sofronijević i dodao da jedve čeka da naslednicu i suprugu izvede iz porodilišta - rekao je Aca.



- Miran sam, srećan, jedva čekam da ih vidim, da ih izvedem. Kosana je zmaj, sve je dobro podnela - istakao je harmonikaš pred okupljenim medijima.

Značenje imena Tara

U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.

Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”

