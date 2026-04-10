Glumica Mirka Vasiljević pokazala je kako izgleda prava domaćinska atmosfera na Veliki petak u njenom prodičnom domu.

Na fotografiji vidimo šporet na kom se istovremeno sprema više stvari.

Naime, na slici se jasno vidi prava praznična „akcija“ – u jednoj šerpi kuvaju se jaja koja će kasnije biti ofarbana, dok se u drugoj već krčka pasulj za prebranac.

U tiganju se dinstaju luk i praziluk, što je ključna osnova za ovo tradicionalno jelo, pa nema sumnje da će trpeza biti bogata i mirisna.

- Trenutna situacija - kratko je napisala Mirka uz fotografiju.

BONUS VIDEO:

