Mia Begović važi za jednu od najlepših glumica u regionu, a široj publici najpoznatija je po ulogama u popularnim serijama "Ponos Ratkajevih" i "Vila Marija".

Iako njen život mnogi opisuju kao filmsku priču ispunjenu usponima i padovima, glumica je ostala prepoznatljiva po tome što, uprkos svemu, nikada nije skidala osmeh sa lica.

Njenu privatnost obeležila su dva braka.

Prvi put se udala 1990. godine za vaterpolistu Ronalda Lopatnija, sa kojim je u braku koji je trajao nepunu deceniju dobila ćerku Maju Lenu.

Nakon razvoda, provela je šest godina u emotivnoj vezi sa preduzetnikom Željkom Žnidarićem.

Njihov raskid 2012. godine privukao je veliku pažnju javnosti zbog spora oko zajedničkog stana u Zagrebu.

Dok je Mia boravila na Kostariki učestvujući u rijalitiju "Survivor", njen tadašnji suprug promenio je bravu na ulaznim vratima, zbog čega je po povratku bila primorana da danima spava na stepeništu ispred sopstvenog stana.

Pored bračnih problema, suočila se i sa teškim porodičnim tragedijama.

Nakon smrti oca, usledio je još veći udarac kada je njena sestra, glumica Ena Begović, tragično nastradala 2000. godine.

Svi ti događaji ostavili su dubok trag i doveli je u dugotrajnu borbu sa depresijom.

Posle dve decenije suočavanja sa bolom, glumica je osetila potrebu da javno progovori o svemu kroz lično umetničko delo.

Svesna da javna slika često ne odražava stvarnu težinu njenog iskustva, Mia je svoju životnu priču pretočila u monodramu, sa željom da je predstavi i beogradskoj publici.