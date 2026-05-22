Preminula je Gabrijela Jonaš, dugogodišnja prvakinja Narodnog pozorišta u Subotici i jedna od najznačajnijih umetnica vojvođanskog i regionalnog teatra. Kako je saopšteno, glumica je preminula jutros u 74. godini života.

Od nje su se oprostile njene kolege, ističući da je ovo izuzetno tužan dan za sve koji su je poznavali kao koleginicu, profesorku, direktorku drame i prijateljicu.

Rođena je u Budimpešti, u porodici u kojoj su se i njeni roditelji amaterski bavili glumom.

Veoma rano je stala na pozorišne daske, a još kao devojčica znala je da će gluma biti njen životni poziv.

Studije glume upisala je iz prvog pokušaja, a diplomirala je 1974. godine na Akademiji za pozorišnu i filmsku umetnost.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u Narodnom pozorištu u Subotici, gde je do 1993. godine ostvarila više od pedeset zapaženih uloga.

Tokom bogate umetničke karijere Gabrijela je igrala u brojnim značajnim predstavama, od antičkih tragedija i klasika do savremenih dramskih komada.

Publika ju je pamtila po ulogama u predstavama "Kavkaski krug kredom", "Romeo i Julija", "Dom Bernarde Albe", "Antigona”", "Devojka zelene kose", "Mirandolina", "Kata Betlen", "Prosjačka opera", Nora", "Glorija", "Don Žuan", "Dogodine u isto vreme" i "Ne mogu živeti bez muzike".

Tokom karijere delila je scenu sa velikanima glumišta, među kojima su bili Ljuba Tadić, Rade Šerbedžija i mnogi drugi istaknuti umetnici.

Za svoj rad dobila je brojna priznanja i nagrade, ostavivši neizbrisiv trag u pozorišnoj umetnosti i kulturi regiona. Njena smrt predstavlja veliki gubitak za pozorišnu scenu, kolege i publiku koja je decenijama pratila njen umetnički put.