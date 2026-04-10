Na magistralnom Novi Pazar - Raška, u blizini Banjske petlje, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali električni trotinet i putničko vozilo marke "folksvagen golf" novopazarskih registarskih oznaka.

Prema informacijama portala trik.rs, na trotinetu su bile dve devojčice koje su tom prilikom povređene. Jedna od njih zadobila je teške povrede opasne po život.

Vozilom je upravljala ženska osoba, a tačne okolnosti nezgode biće utvrđene nakon uviđaja.

Zbog nesreće, saobraćaj na ovom delu puta bio je privremeno obustavljen. Na licu mesta intervenisali su policija i Hitna pomoć, koja je povređene transportovala u zdravstvenu ustanovu u Novom Pazaru, prenosi RINA.

