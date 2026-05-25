Emir Habibović je doživeo pravu dramu na auto-putu kada mu je tokom vožnje iznenada pukla guma na automobilu od 250.000 evra.

Nezgoda se dogodila u jutarnjim časovima tokom povratka iz Beča gde je Emir nastupao.

Zbog neočekivanog pucanja gume Habibović je morao hitno da reaguje i zaustavi svoje vozilo pored puta, s obzirom na to da je ovaj incident mogao ozbiljno da ugrozi bezbednost u saobraćaju.

Emir je rešio da pokaže kako se snalazi, te je javno prikazao kako je sam svoj majstor.

Samostalno je zamenio oštećenu gumu, a nakon uspešne popravke bezbedno je nastavio svoj put ka kući.

Bio pred razvodom

Podsetimo, Tamara Selimović i Emir su nedavno bili pred razvodom.

Nakon pet godina braka njihovo ponašanje na društvenim mrežama je nedavno pokrenulo niz pitanja i spekulacija.

Naime, Emir je na svom Instagramu objavio priču koju su mnogi protumačili kao znak da nešto nije u redu. Iako Emir ništa konkretno nije rekao, pokrenuta je lavina komentara.

- Zbog ovakvih stvari 99,9% brakova ne opstane. Žensko nikada nije moglo da bude muško, muško nikada nije moglo da bude žensko. Džaba ljubav, džaba novac, džaba sve. Kada vaška želi da postane aždaja, pritom nikako da shvati da je vaška vaška... Rekao sam i to je to od mene - napisao je Habibović tada, a ubrzo je demantovao da je došlo do kraha braka.

