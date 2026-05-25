"Srbija i Kina nastavljaju da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo koje smo gradili decenijama, a poslednjih godina podigli na nivo čeličnog prijateljstva. U Pekingu smo potpisali niz sporazuma koji proširuju saradnju u oblasti pravosuđa, bezbednosti, ekonomije, obrazovanja, digitalizacije i zaštite životne sredine. Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv kriminala, zeleni razvoj i „pametna“ rešenja u obrazovanju i infrastrukturi.

Uz značajnu bespovratnu pomoć i nove investicije, ovi dogovori otvaraju vrata daljem razvoju, modernizaciji i jačanju institucija, uz nove prilike za građane i privredu.

Ekonomski aspekt dodatno je osnažen bespovratnom pomoći vrednom najmanje 100 miliona juana, namenjenom „malim, ali pametnim“ projektima u oblastima obrazovanja, zdravstva, zelene energije i lokalnog razvoja. Planirana je i intenzivna saradnja u razvoju ljudskih resursa, kroz obuke, stručne programe, digitalizaciju više od 600 škola i razvoj sistema „pametnog obrazovanja“, kao i savremenih bezbednosnih kapaciteta.

Sporazumi obuhvataju i unapređenje trgovine i carinskih procedura kroz koncept „pametne carine“, kao i jačanje medijske saradnje i zajedničku promociju, uključujući EXPO 2027 u Beogradu.

Ovaj paket predstavlja snažan temelj za nove investicije, transfer znanja i tehnologija, kao i dalji ekonomski i institucionalni razvoj Srbije, uz minimalno opterećenje budžeta u početnoj fazi.

Hvala prijateljima na uvažavanju koje pokazuju našoj zemlji i našem predsedniku. Srbija i Kina mogu sve zajedno"



