Pevač Stefan Petrović Kosmajac, koji se publici afirmisao kroz popularno muzičko takmičenje "Zvezde Granda", danas je jedan od traženijih izvođača na privatnim veseljima i uživa u skladnom porodičnom životu.

U srećnom je braku sa suprugom Milicom, koja je po zanimanju policajka, a par trenutno očekuje i drugo dete.

Ipak, put do današnje porodične sreće za pevača nije bio nimalo lak.

Pre nego što je uplovio u brak sa njom, Kosmajac je privlačio pažnju javnosti zbog veze i veridbe sa čak 18 godina starijom koleginicom Dušicom Ikonić.

Taj period obeležilo je i njegovo problematično ponašanje, budući da je na snimanja emisije "Zvezde Granda" često dolazio iscrpljen i u alkoholisanom stanju nakon nastupa, zbog čega je nailazio na brojne osude.

Kada je javnost iznenadio vestima o raskidu veridbe sa starijom koleginicom, Stefan nije želeo previše da govori o detaljima kraha njihove ljubavi, već je kratko poručio:

-Nisam više zaljubljen, nemam devojku. Ne odgovara mi to u ovom trenutku - kratko je prekomentarisao.

Pored emotivnih turbulencija, pevač je vodio veliku borbu i sa viškom kilograma.

U jednom periodu imao je čak 120 kilograma, zbog čega je otežano disao i često se tresao. Ipak, uspeo je da promeni životne navike i smrša čak 50 kilograma.

"Davala mi je njen auto da idem na snimanja"

Pravu sreću i najveću podršku pronašao je kraj sadašnje supruge Milice, koja je uz njega bila i u najtežim trenucima, kada nije imao ni za osnovne potrebe.

O njenoj bezrezervnoj podršci govorio je veoma emotivno:

-Samo ću napisati ovo: Ova žena je krenula sa mnom pod ruku kroz život kada nisam imao ni posla ni svoj automobil. Davala mi je njen auto da idem na snimanja, a ona je na posao išla autobusom. Takođe, ova žena je rodila našeg sina i uz mene je svakog trenutka. Ta žena je moja supruga i majka našeg sina. Hvala ti, ljubavi - istakao je nedavno.