Glumica Milica Milša u prazničnom razgovoru za domaće medije osvrnula se na godinu iza nas i otkrila kako je za nju 2025. bila emotivno veoma izazovna.

Naime, kraj godine obeležila je teška vest - dijagnostikovan joj je karcinom, o čemu je iskreno progovorila.

Uprkos svemu, Milica nije dozvolila da je bolest slomi. Ističe da je zahvalna na podršci porodice i da je ponosna na svoj poslovni put u protekloj godini, i da se raduje novim projektima u 2026. godini.



- 2025. je bila u principu radna, počela je sa pozorišnom premijerom Princeze na zrnu graška u pozorištancu Puž, nastavila se sa snimanjem serije Dadilja i serije Nasledstvo čije snimanje još traje. Bilo je i lepih putovanja i opuštanja. Završila se mojom operacijom bazocelularnog karcinoma koja je prošla uspešno, tako da u novu godinu ulazim rasterećena.

Da li ste na početku 2025. sebi postavili određene ciljeve? Šta ste uspeli da ostvarite, a šta ostavljate za 2026. godinu?

- Ne postavljam ciljeve, trudim se da radim ono što me čini srećnom, i mene i moju okolinu.

Vi i Vaš suprug važite za jedan od najskladnijih parova. U čemu je, po Vašem mišljenju, tajna uspešnog i dugotrajnog braka?

- Tajne nema, samo puno ljubavi, razumevanja i uvek timski rad. Svakom želim da nađe svog Žarka da bi život imao smisla.

Da li se sećate prve Nove godine koju ste proveli sa Žarkom i po čemu Vam je ona ostala u posebnom sećanju?

- Iako smo se znali od ranije, naša priča zapravo počinje 1. januara 1999. kad smo se slučajno sreli u jednom kafiću. Od tog dana moja kuma Tanja i Žarko su krenuli da pletu mrežu oko mene u koju sam, hvala Bogu upala.

Često se kaže da su praznici vreme zahvalnosti. Na čemu ste danas najviše zahvalni Žarku?

- Zahvalna sam Bogu što mi je poslao Žarka i što sam bila dovoljno pametna da shvatim koliko je on savršen.

Da li postoji neka tradicija ili mali ritual koji Vas dvoje negujete tokom praznika ili tokom godine?

- Nama je uvek lepo kad smo zajedno, to je za nas praznik, još kad smo sa Antonijem i tetka Lilom onda nam je srce na mestu.

Za sam kraj, koju poruku biste uputili mladim umetnicima i šta biste im poželeli u Novoj godini?

- Svima želim prvenstveno zdravlje, sreću i radost, veselje i puno iskrenih osmeha.

BONUS VIDEO: