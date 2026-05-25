U Srbiji će u utorak, 26. maja, biti sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 10 do 19, a najvišom od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni.

I u Beogradu će biti sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severnim i severozapadnim, dok će se najniža temperatura kretati od 15 do 19, stepeni, a najviša će biti oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 2. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, u sredu se u planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak u prvom delu dana i u nedelju i u ostalim krajevima i sa lokalnim pljuskom sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima.