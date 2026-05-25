Nove zabrinutosti u vezi sa zdravstvenim stanjem Donalda Trampa pojavile su se dok se sprema za treću posetu bolnici u poslednjih 13 meseci, što je učestalost koja je navela medicinske stručnjake da javno dovedu u pitanje njegovo fizičko stanje i mentalnu sposobnost za obavljanje predsedničke funkcije.

Predsednik bi u utorak trebalo da poseti medicinski centar "Valter Rid" radi medicinskog i stomatološkog pregleda. Tramp je prethodno bio kod lekara u aprilu 2025. godine na godišnjem sistematskom pregledu, a zatim se vratio u oktobru na "zakazanu kontrolu".

Najnovija poseta dolazi nakon što je predsednik viđen na javnim događajima sa sve većim brojem modrica i crvenih tragova na koži, uključujući vrat i šake.

I javnost primećuje promene. Anketa koju su sproveli "Vašington post", "Ej-Bi-Si njuz" i "Ipsos" u aprilu pokazala je da samo 40 odsto Amerikanaca veruje da Tramp ima mentalnu oštrinu potrebnu za funkciju predsednika.

To predstavlja pad od sedam procenata u odnosu na 47 odsto iz septembra. Pitanja o Trampovom zdravlju pojavila su se nakon što je upravo to pitanje bilo jedna od centralnih tema njegove kampanje za izbore 2024. godine, kada je često kritikovao Džoa Bajdena tvrdeći da nema mentalne sposobnosti da ostane na funkciji.

Kada je reč o fizičkom zdravlju, brojke su još gore - sada 44 odsto ispitanika smatra da je sposoban za posao predsednika, što je značajan pad u odnosu na ranijih 54 odsto.

Tramp (79), najstariji predsednik ikada inaugurisan, više puta je tvrdio da je "odličnog zdravlja" i da se oseća bolje nego pre 30 godina.

Poslednjih meseci primećeni su i otečeni članci na njegovim nogama, uz ponavljajuće modrice, a predsednik je povremeno viđen i kako zatvara oči tokom sastanaka. Bivši lekari Bele kuće takođe su izrazili zabrinutost da bi mogao postojati ozbiljniji zdravstveni problem.

- Ova Bela kuća jednostavno ne želi da prizna bilo kakvu fizičku bolest, ali stariji ljudi razvijaju zdravstvene probleme, a predsednik ima skoro 80 godina - rekao je Džonatan Rajner, nekadašnji kardiolog potpredsednika Dika Čejnija.

- Čini se da nedostaje otvorenosti iz Bele kuće.

Tramp je ranije tvrdio da je ostvario "vrlo jake" rezultate na svim testovima mentalnog zdravlja, iako ti rezultati nisu javno dostupni.

Predsednici nisu obavezni da objavljuju godišnje zdravstvene izveštaje, ali poslednjih meseci postoji dvostranačka podrška među zakonodavcima za formiranje nezavisne komisije koja bi procenjivala zdravstveno stanje predsednika.

Trampovi vodeći zdravstveni zvaničnici takođe su komentarisali pojačanu pažnju javnosti prema predsednikovim medicinskim podacima.

- Dr Oz je pregledao njegove medicinske nalaze i rekao da Tramp ima najviši nivo testosterona koji je ikada video kod osobe starije od 70 godina - rekao je Robert F. Kenedi Jr. u podkastu kod Keti Miler.

Kako su Trampovi medicinski pregledi postajali sve učestaliji, internetom su se munjevito proširile glasine i teorije zavere o predsednikovom zdravlju, što je izazvalo brzu reakciju i demantije iz Bele kuće.

