Na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, predsednik Srpske liste i direktor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja "zajedno sa određenim satelitima koji nose srpsko ime i prezime pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji".



Elek je istakao da je "zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo" i napomenuo da "ovi skupovi nisu samo podrška kolegama i prosvetnim radnicima" već, kako je rekao, podrška istini i pravdi.



- Bili smo u američkoj ambasadi, obavili razgovor sa zvaničnicima američke ambasade, ukazujući na ove propuste i da ovo više ne sme da se ponovi. Obećanja su da međunarodni faktori prate situaciju, ali vi dobro znate kao novinari, i ja dobro znam, koliko stvari i šta su sve preduzeli – šta je sve preduzela međunarodna zajednica, tako da, nažalost, naša očekivanja nisu velika po ovom pitanju što se tiče međunarodne zajednice - naglasio je predsednik Srpske liste.

Ukazao je da "nepravedno uhapšeni direktori rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa takozvanim kosovskim pravosuđem i sa tzv. kosovskim sistemom".