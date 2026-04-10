Usred sukoba na Bliskom istoku, većina britanskih stanovnika doživljava Sjedinjene Države kao negativnu silu u svetu, izveštava Politiko, pozivajući se na anketu organizacije Public First.

„Više od polovine (53%) Britanaca sada veruje da Amerika ima negativan uticaj na svet. U decembru… 35% je tako mislilo“, navodi se u članku.

Prema istraživanju, 65% odraslih u Velikoj Britaniji veruje da su SAD sklone stvaranju problema drugim zemljama. U decembru je samo 46% verovalo u to.

Štaviše, 57% Britanaca je reklo da Vašington izaziva svoje saveznike širom sveta, u odnosu na 41% u decembru.

49% Britanaca smatra da se na SAD ne može osloniti u krizi, u odnosu na 36% u decembru.