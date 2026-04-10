Sa druge strane, promenom vlasništva u "Junajted mediji", kompaniji koju je tajkun Dragan Šolak prodao za 1,5 milijardi evra, a u okviru koje posluje N1, u zagrebačkoj redakciji otpušteno je dve trećine zaposlenih - pa ipak tamo niko, doslovno niko, ne kuka o cenzuri i gašenju "svetionika slobode", kako to čine u Srbiji.

Na ovu očiglenu činjenicu skrenuo je pažnju medijski analitičar Nebojša Krstić, koji se ovim povodom oglasio na Iksu.

- U Hrvatskoj je sa promenom vlasništva sa TV N1 otpušteno 2/3 zaposlenih. Kako tamo nije bio priče o "gašenju medijskih sloboda"? Zato što su tamo svi ostali mediji slobodni pa nije frka. Slobodni su da krljaju Srbiju i njenu vlast, ali ne i neoustašku vlast u Hrvatskoj. Je l tako Tonino Picula? - napisao je Krstić.

Podsetimo, nakon što je Igor Božić, doskorašnji direktor N1 smenjen sa funkcije, a na njegovo mesto postavljen Brent Sadler, zaposleni na toj televiziji novu kadrovsku politiku pokušavaju da podignu na nivo par ekselans političke teme sa ciljem da se za navodno gušenje slobodne reči optuži vlast u Srbiji.

Koliko je sve inverzno-perverzno govori i činjenica da su zaposleni na N1 čak i organizovali proteste protiv novih vlasnika, o čemu je Informer već pisao.