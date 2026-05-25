Vesna Zmijanac već decenijama gradi uspešnu karijeru koja joj je obezbedila dobar kapital, koji je ona uspešno uložila. Numere popularne pevačice popu "Kad zamirišu jorgovani" i "Nevera", jedne su od najslušanijih u narodnoj muzici. Zmijančeva je svojevremeno na pitanje da li bi pre uzela pola miliona evra u kešu ili neki hit, odgovorila da bi se uvek odlučila za dobru pesmu.

- Od samo jednog megahita koji godinama traje može da se zaradi najmanje 500.000 evra! To mora da bude ozbiljna pesma, kao što su, na primer, "Jorgovani", koja se sluša preko 35 godina. Takođe i "Nevera", koju sam snimila pre 45 godina, a i dalje je pevam na nastupima - izjavila je Vesna jednom prilikom, te dodala:

- Zamislite samo koliko sam je puta za sve ove decenije otpevala za novac i koliko sam na njoj zaradila. I u današnje vreme može da se 'ubode' jedan takav hit.

Vesna prima penziju, ali to je ne sprečava da aktivno nastupa.

- Od penzije mogu samo da platim Infostan - kratko je istakla pevačica jednom prilikom.

Neke pevačke zvezde su dobile nacionalnu penziju, a Vesna Zmijanac ima jasan stav po tom pitanju.

- Ispunjavam sve uslove, ali ja mnogo radim, a kako stvari stoje ja puno radim i izgleda da ću tako i da završim. Ima mnogo pevača koji mnogo dobro pevaju, a ne rade, tako da su njima te pare mnogo potrebnije.

Pevačica na planini Bukulja ima prostranu kuću sa ogromnim dvorištem, a najviše se raduje kada joj dođu ćerka Nikolija, zet Relja i unuke.

Vesna, po pisanju domaćih medija, poseduje čak tri stana u Beogradu, od kojih je jedan u Ulici kneza Miloša vredan oko 400.000 evra i prepisan je kćerki Nikoliji Jovanović.

Dva manja stana pripašće njenim unukama Rei i Hani​, a trenutno ih izdaje.

Pre nekoliko godina Zmijančeva je kupula i nekretninu u Grčkoj.

Stan se nalazi u elitnom delu grada, a u okviru stambenog kompleksa postoji i bazen okružen palmama.

