Zlata Vujanović, ćerka Zorice Brunclik, ne odvaja se od oca Miroljuba Aranđelovića Kemiša otkako je početkom februara meseca pevačica rešila da se zbog zdravstvenih problema povuče iz Pinkovih zvezda, a na njeno mesto upravo je seo suprug Kemiš.

Danas je nastavljeno snimanje muzičkog programa, a po dolasku u studio ćerka Zlata bila je vidno raspoložena i sa osmehom na licu, što je mnoge iznenadilo, budući da su ovih dana ona i Kemiš bili prilično zabrinuti za Zoričino stanje.

Tako se čini da je upravo naslednicino raspoloženje pravi pokazatelj da je muzičkoj zvezdi sve bolje i bolje, a njen povratak željno se iščekuje.

Pevačica otkrila zdravstveno stanje Zorice Brunclik

Nakon što se pojavila informacija da se Zorica Bunclik vraća u Pinkove zvezde, stupili smo u kontakt s Lepom Lukić.

Kako bismo proverili istinitost ove informacije, a budući da nam ni Zorica ni njen izabranik Miroljub Aranđelović Kemiš nisu odgovarali na pozive, kontaktirali smo pevačicinu blisku prijateljicu.

Lepa nam je otkrila da je Zorica u boljem stanju, te potvrdila da se vraća na mesto žirija.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

