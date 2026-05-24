Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak. Njegova snajka je preminula, a pevač se sada oglasio tim povodom.

Šekijev brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pevanjem, ostao je bez supruge i to pred ramazanski post.

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovde u Americi. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovde nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki, pa dodao:

- Mene je brat zvao iz Nemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam... Ni ne poznajem, nikada je nisam video. Žalim slučaj stvarno, nisam se čuo sa Reškom, videli smo se pre dve godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo pevali zajedno - rekao je Šeki Turković.

