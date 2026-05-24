Radio-televizija Srbije poslednjih meseci sprovela je brojne programske izmene, a nakon velikog interesovanja javnosti sada je poznato i ko će voditi Jutarnji program u narednoj sezoni.

Iz Javnog servisa saopšteno je da će voditeljski tim ubuduće činiti Nikolina Rakić, Biljana Vraneš, Milja Gogić, Zoran Stanojević, Goran Stepić i Milenko Krišan.

Podsetimo, tri popularne emisije više nisu deo programske šeme Javnog servisa, "Na večeri ko", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Ukinute popularne emisije

Prema novoj programskoj koncepciji, više neće biti mesta za formate ovog tipa.

Emisiju "Ja volim Srbiju" vodila je Dragana Kosjerina Pedruv, dok je zaštitno lice kviza "Stigni me ako znaš bila Kristina Radenković, emisiju "Na večeri" kod vodio je Stefan Popović.

Takođe, nakon pet i po godina emitovanja u noćnom terminu između ponedeljka i utorka, muzička emisija Ode ponedeljak više neće biti deo programa.

Do ukidanja emisije, čiji je autor i voditelj bio Dejan Cukić, došlo je usled određenih programskih i kadrovskih promena na Radio Beograd 202, koji posluje u okviru sistema Javnog servisa.

Povodom završetka dugogodišnjeg projekta, Dejan se emotivnom porukom na svom Fejsbuk profilu, potvrdivši vest o ukidanju emisije.

