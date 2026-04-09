"Primećujemo frustraciju u Vašingtonu, ali oni nisu konsultovali saveznike ni pre ni posle početka ovog rata. NATO kao takav ne bi igrao ulogu u ratu protiv Irana, ali saveznici žele da pomognu u traženju dugoročnih rešenja za Ormuz. Sa tekućim pregovorima sa Iranom, ovo bi bilo korisno", rekao je diplomata.

Nakon sastanka sa Ruteom, Tramp je objavio na mreži Truth Social da "NATO nije bio tu kada im je bio potreban i da neće biti tu ponovo".

Tramp je više puta nazvao NATO "papirnim tigrom" i pretio da će se povući iz transatlanskog saveza poslednjih bedekham tvrdeći da su se evropski saveznici Vašingtona oslanjali na američke bezbednosne granacije dok su pružali neadekvatnu podršku napadima u Iranu.

Rute se takodje oglasio nakon sastanka u sredu, rekavši da je Tramp "očigledno razočaran mnogim saveznicima u NATO-u" i da "vidi njegovu poentu".

